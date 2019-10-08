Сотрудники судостроительного завода «Северная верфь» оказали помощь приюту для бездомных животных «Ильинка». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Работники «Северной верфи», экипаж корвета «Гремящий», а также офицеры 179-го Военного представительства МО РФ собрали для брошенных животных 140 килограммов круп, 50 килограммов кормов, мясные консервы, моющие средства и более 30 тысяч рублей на прочие расходы.

Известно, что на часть собранных денег будет отремонтирована кровля вольеров, где живут собаки. Оставшиеся средства уйдут на закупку лекарств для животных.

Корабелы и ранее оказывали поддержку приютам. Так, весной 2019 года для приюта «Теремок» им удалось собрать более тонны крупы.

«Северная верфь» — ведущее российское предприятие оборонной промышленности. Завод работает с 1914 года. За сто лет существования на нем было построено около 600 надводных кораблей.