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16:56   8 Октября 2019
Россия

Завод «Северная верфь» помог приюту «Ильинка» едой и деньгами

Завод «Северная верфь» помог приюту «Ильинка» едой и деньгами

Сотрудники судостроительного завода «Северная верфь» оказали помощь приюту для бездомных животных «Ильинка». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Работники «Северной верфи», экипаж корвета «Гремящий», а также офицеры 179-го Военного представительства МО РФ собрали для брошенных животных 140 килограммов круп, 50 килограммов кормов, мясные консервы, моющие средства и более 30 тысяч рублей на прочие расходы. 

Известно, что на часть собранных денег будет отремонтирована кровля вольеров, где живут собаки. Оставшиеся средства уйдут на закупку лекарств для животных. 

Корабелы и ранее оказывали поддержку приютам. Так, весной 2019 года для приюта «Теремок» им удалось собрать более тонны крупы. 

«Северная верфь» — ведущее российское предприятие оборонной промышленности. Завод работает с 1914 года. За сто лет существования на нем было построено около 600 надводных кораблей.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #приют #приют для бездомных #приюты для животных #ильинка

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