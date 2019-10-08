Жители крупных городов реже смотрят телевизор

Жители крупных городов смотрят телевизор реже тех, кто проживает в небольших населенных пунктах, передают «Ведомости» со ссылкой на исследование MediaScope.

67 процентов жителей городов с населением до ста тысяч человек смотрят телевизор, а вот для жителей больших городов показатель находится на отметке в 61 процент. Исследование показало, что подростки из небольших городов в полтора раза дольше смотрят телевизор, чем их сверстники из мегаполисов. Общее время просмотра телевизора для жителей крупных городов составляет 3 часа 11 минут, тогда как обитатели маленьких делают это на 36 минут больше.

Отмечается, что исследование телевизионной аудитории проводится для небольших городов России впервые. За последние 20 лет исследователей интересовали лишь города с населением свыше ста тысяч жителей, так как именно эту аудиторию пытается заинтересовать большинство рекламодателей. Таким образом эксперты установили, что молодежь в мегаполисах смотрит телевизор все меньше.