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Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

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16:26   8 Октября 2019
Россия

Россия и Турция договорились расширять прием карт «Мир» в стране

Россия и Турция договорились расширять прием карт «Мир» в стране

Россия и Турция договорились о расширении приема карт «Мир» в Турции, а также о подключении турецких банков и компании к российскому аналогу SWIFT. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ во вторник, 8 октября.

Такая возможность предусмотрена соглашением между Москвой и Анкарой о расчетах и платежах в нацвалютах, которое подписали первый вице-премьером — министром финансов РФ Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

Государства также планируют организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к системам третьих стран. Кроме того, документ предусматривает намерение двух сторон поддерживать дальнейшее открытие прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками для развития трансграничных расчетов.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #турция #мир

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