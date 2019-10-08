Россия и Турция договорились расширять прием карт «Мир» в стране

Россия и Турция договорились о расширении приема карт «Мир» в Турции, а также о подключении турецких банков и компании к российскому аналогу SWIFT. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ во вторник, 8 октября.

Такая возможность предусмотрена соглашением между Москвой и Анкарой о расчетах и платежах в нацвалютах, которое подписали первый вице-премьером — министром финансов РФ Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

Государства также планируют организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к системам третьих стран. Кроме того, документ предусматривает намерение двух сторон поддерживать дальнейшее открытие прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками для развития трансграничных расчетов.