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16:24   8 Октября 2019
Россия

Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова прокурорам

Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова прокурорам

Уголовное дело Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» будет направлено на новое рассмотрение. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости. 

По информации СМИ, Мосгорсуд отменил возврат уголовного дела Серебренникова в прокуратуру. В ходе судебного заседания прокурор указал на ошибку суда нижестоящей инстанции. 

«Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму. Прошу решение отменить и направить на новое рассмотрение», — заявил прокурор.

По мнению защиты Ксении Карпинской, подсчет платежей был безошибочным. Она попросила отклонить представление, фигуранты дела ее поддержали. 

Инициатором по возвращению дела прокурору стала судья Мещанского суда. Ранее была проведена экспертиза, согласно которой в работе «Седьмой студии» не были найдены признаки воровства. При этом сторона обвинения не согласилась с такими выводами и захотела их оспорить.

Серебренникова, а также продюсеров Алексея Малободского и Юрия Итина подозревают в похищении 133 из 214 миллионов, которые в 2011-2014 годах «Седьмая студия» получила на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта «Платформа». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #серебренников #общество

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