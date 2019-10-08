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 Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

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16:33   8 Октября 2019
Россия

Москалькова намерена создать дискуссионную площадку по защите прав женщин

Москалькова намерена создать дискуссионную площадку по защите прав женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что намерена организовать в следующем году дискуссионную площадку, посвященную защите прав женщин.
 
На ее странице в Instagram сказано, что омбудсмен обсудила проблемы равенства мужчин и женщин в современном обществе вместе с директором директората по человеческому достоинству, равенству и управлению Совета Европы Клаудией Лучиани, а также с главой по реализации совместных проектов департамента по гендерному равенству Мартой Бессера.
 
По мнению Москальковой, проблемы в обществе в данной сфере еще присутствуют. Она также отметила, как важно поддерживать обмен информацией и мнениями по данной проблеме.

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Автор: Алла Ларионова
#москалькова #права женщин

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