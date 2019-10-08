Москалькова намерена создать дискуссионную площадку по защите прав женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что намерена организовать в следующем году дискуссионную площадку, посвященную защите прав женщин.

На ее странице в Instagram сказано, что омбудсмен обсудила проблемы равенства мужчин и женщин в современном обществе вместе с директором директората по человеческому достоинству, равенству и управлению Совета Европы Клаудией Лучиани, а также с главой по реализации совместных проектов департамента по гендерному равенству Мартой Бессера.

По мнению Москальковой, проблемы в обществе в данной сфере еще присутствуют. Она также отметила, как важно поддерживать обмен информацией и мнениями по данной проблеме.