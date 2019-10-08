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15:55   8 Октября 2019
Весь мир

Плюшевый медведь спас от смертельного ранения жителя Чикаго

Плюшевый медведь спас от смертельного ранения жителя Чикаго

Сотрудник неотложной помощи госпиталя Святого Антония Иван Эскобар спас жизнь мужчине благодаря плюшевому медведю. Случай произошел в американском штате Чикаго. Об этом во вторник, 8 октября пишет ABC 7 Chicago.

По информации СМИ, 44-летний мужчина получил пулевое ранение в лицо, когда ехал в машине вместе с супругой и дочерью. К счастью, рядом проезжал сотрудник неотложки.

«Я увидел мужчину, истекающего кровью, поэтому я схватил лежавшего рядом плюшевого медведя и прижал к ране, чтобы остановить кровотечение», — вспоминает Эскобар.

Отмечается, что медбрат присматривал за раненым до приезда скорой. Американец оставался в сознании и все время разговаривал, хотя и был тяжело ранен. 

По словам врачей, мужчина имеет высокие шансы на выздоровление.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #происшествие #весь мир #ранение #позитив

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