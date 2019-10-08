Плюшевый медведь спас от смертельного ранения жителя Чикаго

Сотрудник неотложной помощи госпиталя Святого Антония Иван Эскобар спас жизнь мужчине благодаря плюшевому медведю. Случай произошел в американском штате Чикаго. Об этом во вторник, 8 октября пишет ABC 7 Chicago.

По информации СМИ, 44-летний мужчина получил пулевое ранение в лицо, когда ехал в машине вместе с супругой и дочерью. К счастью, рядом проезжал сотрудник неотложки.

«Я увидел мужчину, истекающего кровью, поэтому я схватил лежавшего рядом плюшевого медведя и прижал к ране, чтобы остановить кровотечение», — вспоминает Эскобар.

Отмечается, что медбрат присматривал за раненым до приезда скорой. Американец оставался в сознании и все время разговаривал, хотя и был тяжело ранен.

По словам врачей, мужчина имеет высокие шансы на выздоровление.