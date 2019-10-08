Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил вручать волонтерам-зоозащитникам «Нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга «За сострадание к животным»». По его словам, почетный знак будут вручать тем, кто безвозмездно помогает приютам и брошенным животным.

Цивилев считает, что инициатива поспособствует развитию волонтерского движения в городе. Депутат отметил, что приюты в Петербурге переполнены и постоянно нуждаются в деньгах и лекарствах. Помогают же организациям неравнодушные петербуржцы. Парламентарий заявил о необходимости добиться того, чтобы люди забирали животных из приютов, а не только из дорогих питомников.

Он отметил, что к нему регулярно поступают просьбы найти приют домашним животным, а также сообщения о живущих в подвалах кошках и щенках.