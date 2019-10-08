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16:01   8 Октября 2019
Весь мир

РКН и администрация киберпространства КНР заключат договор о сотрудничестве

РКН и администрация киберпространства КНР заключат договор о сотрудничестве

Роскомнадзор и администрация киберпространства Китая планируют заключить договор о сотрудничестве 20 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского ведомства Вадим Ампелонский.

Он отметил, что документ позволит закрепить тесные рабочие контакты, которые в течение нескольких лет происходили между РКН и администрацией киберпространства Китая. Соглашение будет иметь статус международного договора. Сейчас китайские партнеры согласовывают документ.

Предметом соглашения является сотрудничество РКН и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации.

Напомним, согласно закону «Об информации», операторы поисковых систем должны удалять из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой перечисляются подобные страницы.

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Автор: Виктория Разумовская
#китай #роскомнадзор #общество #кибербезопасность

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