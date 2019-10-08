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15:59   8 Октября 2019
Весь мир

Алиев подписал указ о назначении нового премьер-министра Азербайджана

Алиев подписал указ о назначении нового премьер-министра Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Али Асадова главой кабинета министров.

Подписанное главой государства распоряжение во вторник опубликовано на сайте президента Азербайджана.

«Назначить Али Идаят оглы Асадова премьер-министром Азербайджанской Республики», - говорится в документе.

Ранее кандидатура Али Асадова, предложенная президентом на пост премьер-министра страны, была одобрена парламентом – Милли меджлисом.

Али Асадов, который с 1998 года занимал должность помощника президента Азербайджана по экономическим вопросам, сменил на посту премьер-министра Новруза Мамедова, возглавлявшего правительство республики с апреля 2018 года и ушедшего в отставку по собственному желанию.

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Автор: Александр Люблинский
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