Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах. Соответствующее соглашение подписали Минфины обеих стран.

Как сообщает российское министерство финансов, подписанное соглашение направлено на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия и обеспечение бесперебойной процедуры расчетов между субъектами России и Турции. Подписи под документом поставили глава Минфина России Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

В сообщении Минфина РФ отмечается, что соглашение стало важным шагом для дальнейшего двустороннего сотрудничества и развития отношений между Москвой и Анкарой.