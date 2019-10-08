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15:40   8 Октября 2019
Россия

Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах

Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах

Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах. Соответствующее соглашение подписали Минфины обеих стран. 

Как сообщает российское министерство финансов, подписанное соглашение направлено на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия и обеспечение бесперебойной процедуры расчетов между субъектами России и Турции. Подписи под документом поставили глава Минфина России Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

В сообщении Минфина РФ отмечается, что соглашение стало важным шагом для дальнейшего двустороннего сотрудничества и развития отношений между Москвой и Анкарой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #турция

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