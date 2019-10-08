Президент РФ в среду встретится с 19 новыми губернаторами

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 9 октября, проведет встречу с 19 новыми губернаторами. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства также встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования — 8 сентября», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что также в среду Путин проведет встречу с членами российского правительства. С кабмином глава государства собирается обсудить совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.