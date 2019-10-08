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15:36   8 Октября 2019
Россия

Создатели мультфильма «Лунтик» подали иск к аниматорам из Химок

Создатели мультфильма «Лунтик» подали иск к аниматорам из Химок

Приморский районный суд Петербурга принял к производству иск ООО «Студия анимационного кино «Мельница» к Ирине Мейстер о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В заявлении сказано, что студия, которая организует праздники в Москве и Подмосковье, незаконно использовала интеллектуальную собственность студии. Претензию истец оценил всего в 10 тысяч рублей. Однако, по закону, через суд правообладатель может потребовать сумму до пяти миллионов рублей.

Отмечается, что действия ответчика студия считает недобросовестной конкуренцией.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #иск #авторские права #лунтик

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