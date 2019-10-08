Россия помогает Африке бороться с терроризмом, пока ООН бездействует

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 7 октября заявил, что Россия готова содействовать странам Африки в укреплении антикризисного потенциала с помощью подготовки миротворцев и правоохранителей африканских государств в российских учебных заведениях.

Москва рассчитывает, что первый в истории саммит Россия — Африка поспособствует стабилизации ситуации в регионе, станет катализатором взаимодействия с африканскими странами. Небензя напомнил, что еще при создании Совбеза и ООН перед организациями стояла задача по предотвращению конфликтов в Африке.

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер в беседе с ФАН отметила, что в Африке действительно есть проблемы с безопасностью. Россия работает со всем международным сообществом по противодействию терроризму как в африканских странах, так и на Ближнем Востоке, подчеркнула собеседник агентства. Работа активно ведется в рамках ООН и Совбеза.

По мнению аналитика, уже сейчас наблюдается стабилизации в ряде африканских государствах. Яркий пример — Судан, где военные и гражданские лица пытаются договориться о выработке единой позиции по правительству. Также эксперт оценила ситуацию с безопасностью в ЦАР при содействии России.

Цейзер также прокомментировала слова Небензи о том, что Совбез и ООН не выполняют задачи по урегулированию конфликтов в Африке. Она напомнила, что страны-участники ООН должны разрабатывать единое решение по поддержанию мира и стабильности во всем мире.