Берлин надеется на мирное восстановление обстановки на Украине
Член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер заявил, что Берлин надеется на мирный путь урегулирования обстановки на Украине, который совместно найдут Москва и Киев.
Речь об этом зашла во вторник, 8 октября, на встрече с первым замглавы комитета по международным делам Совфеда Сергеем Кисляком.
«Мы надеемся, что Россия и Украина найдут мирный путь восстановить обстановку на Украине», — сказал журналистам Кизеветтер.
Кизеветтер отметил, что Германия хотела бы знать, что думает Россия по поводу развития ситуации на Украине, а также по поводу контроля над вооружениями.