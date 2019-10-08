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15:21   8 Октября 2019
Весь мир

Берлин надеется на мирное восстановление обстановки на Украине

Берлин надеется на мирное восстановление обстановки на Украине

Член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер заявил, что Берлин надеется на мирный путь урегулирования обстановки на Украине, который совместно найдут Москва и Киев.

Речь об этом зашла во вторник, 8 октября, на встрече с первым замглавы комитета по международным делам Совфеда Сергеем Кисляком.

«Мы надеемся, что Россия и Украина найдут мирный путь восстановить обстановку на Украине», — сказал журналистам Кизеветтер.

Кизеветтер  отметил, что Германия хотела бы знать, что думает Россия по поводу развития ситуации на Украине, а также по поводу контроля над вооружениями.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #германия #политика #бундестаг

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