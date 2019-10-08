Депутаты Госдумы во вторник, 8 октября, приняли в первом чтении законопроект о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию работающим гражданам. Новый минимальный порог составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Согласно действующему законодательству увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин будет проходить поэтапно. Параллельно будет увеличиваться возраст выхода на негосударственную пенсию. Разработчики проекта отмечают, что потенциальных вкладчиков отпугивает установленный порог. В связи с этим поступления в НФП понижаются. Поэтому поступило предложении о снижении возрастного порога.

Так, группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым предлагает законодательно закрепить право на получение страховой пенсии для мужчин старше 60 лет и женщин — старше 55 лет. Отмечается, что по желанию возрастную планку можно поднять, но не выше той, что обозначена в законе «О страховых пенсиях», а именно — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Кроме этого, законопроект сохраняет возможность назначения страховой пенсии ранее минимального установленного возраста. Например, такое право имеют лица, работающие на опасных производствах или районах Крайнего Севера.