Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах

Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах

 Создатели мультфильма «Лунтик» подали иск к аниматорам из Химок

Создатели мультфильма «Лунтик» подали иск к аниматорам из Химок
Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
РКН и администрация киберпространства КНР заключат договор о сотрудничестве

РКН и администрация киберпространства КНР заключат договор о сотрудничестве

 Алиев подписал указ о назначении нового премьер-министра Азербайджана

Алиев подписал указ о назначении нового премьер-министра Азербайджана
Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах

Россия и Турция смогут вести расчеты в национальных валютах

 Создатели мультфильма «Лунтик» подали иск к аниматорам из Химок

Создатели мультфильма «Лунтик» подали иск к аниматорам из Химок
Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
РКН и администрация киберпространства КНР заключат договор о сотрудничестве

РКН и администрация киберпространства КНР заключат договор о сотрудничестве

 Алиев подписал указ о назначении нового премьер-министра Азербайджана

Алиев подписал указ о назначении нового премьер-министра Азербайджана
15:36   8 Октября 2019
Россия

Госдума планирует понизить возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума планирует понизить возраст для получения негосударственной пенсии

Депутаты Госдумы во вторник, 8 октября, приняли в первом чтении законопроект о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию работающим гражданам. Новый минимальный порог составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Согласно действующему законодательству увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин будет проходить поэтапно. Параллельно будет увеличиваться возраст выхода на негосударственную пенсию. Разработчики проекта отмечают, что потенциальных вкладчиков отпугивает установленный порог. В связи с этим поступления в НФП понижаются. Поэтому поступило предложении о снижении возрастного порога.

Так, группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым предлагает законодательно закрепить право на получение страховой пенсии для мужчин старше 60 лет и женщин — старше 55 лет. Отмечается, что по желанию возрастную планку можно поднять, но не выше той, что обозначена в законе «О страховых пенсиях», а именно — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 

Кроме этого, законопроект сохраняет возможность назначения страховой пенсии ранее минимального установленного возраста. Например, такое право имеют лица, работающие на опасных производствах или районах Крайнего Севера. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пенсия #общество #страховая #негосударственные фонды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...