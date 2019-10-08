Пушков заявил, что Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД

Европа не отдает себе в полной мере отчета о негативных последствиях выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое мнение во вторник высказал российский сенатор Алексей Пушков, выступая в Минске на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

По словам сенатора, Россию пытаются успокоить тем, что выход из Договора связан с озабоченностью США деятельностью Китая по наращиванию ядерных вооружений. Однако, как только ракеты появляются, их обладатель сразу хочет их где-то разместить, добавило Пушков. Он отметил, что, начавшись в Азии, дело может закончиться в Европе, вернув все страны к ситуации ядерного противостояния середины 1980-х годов.

Также Пушков напомнил, что в ответ на выход США из ДРСМД, Россия не прекратила своего участия в Договоре, а только заморозила его.

«Если США сочтут нужным в него вернуться, то и мы автоматически вернемся в договор», - отметил он.

При этом он добавил, что Россия предлагала странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет на территории Европы, однако это предложение не было принято.