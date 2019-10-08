Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призывает провести международный саммит по укреплению безопасности. С таким предложением выступил глава республики Александр Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», которая проходит в Минске.

По словам Лукашенко, необходимость проведения такого саммита очевидна, его необходимо провести под эгидой ОБСЕ или ООН.

«Нужно принять документ стратегического характера по укреплению международной безопасности и в Евро-Атлантике, и в более широком масштабе», — считает президент Белоруссии.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что эти вопросы нельзя решить без Китая, также важно учитывать мнение государств, влияние которых растет. Он также отметил, что Минск готов оказывать поддержку всем идеям, которые являются конструктивными и которые направлены на сохранение мира.

При этом белорусский лидер выразил мнение, что большие страны могут иметь основания для того, чтобы относиться с недоверием друг к другу. Но агрессивные действия укореняют опасения на долгое время, отмечает Александр Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер по телефону обсудили подготовку подписания ряда документов между Минском и Москвой.