Правоохранители предотвратили 15 терактов на Северном Кавказе с начала года

Сотрудники спецслужб с начала этого года предотвратили 15 терактов на Северном Кавказе, а также уничтожили 30 ячеек террористов. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Во вторник, 8 октября, в Пятигорске состоялось заседание НАК под руководством главы ФСБ РФ Александра Бортникова. На нем было отмечено, что правоохранителям удалось предпринять меры, которые «позволили существенно снизить число преступлений террористической направленности на территории Северо-Кавказского федерального округа».

Бортников отметил, что участники 30 террористических ячеек, которые в итоги ликвидировали силовики, готовились совершить теракты в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций. Кроме того, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов.