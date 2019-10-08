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14:57   8 Октября 2019
Россия

Пушков предложил НАТО и ЕС пересмотреть отношение к РФ с позиции силы

Пушков предложил НАТО и ЕС пересмотреть отношение к РФ с позиции силы

Евросоюзу и НАТО следует пересмотреть формулу отношений с РФ, предполагающую «диалог с позиции силы». Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков во вторник, 8 октября. 

Пушков в ходе международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» напомнил позицию НАТО, согласно которой с Россией следует вести себя с позиции силы. Сенатор раскритиковал такую формулу, назвав ее порочной и обманной. 

«Никакого диалога вменяемого у нас с НАТО нет», — заметил он. 

Пушков отметил, что периодически совет Россия-НАТО собирается на невысоком уровне, но такие встречи не влияют положительно на ситуацию. Сенатор предложил пересмотреть такую формулу. 

По мнению политика, НАТО и ЕС должны изменить пятилетнюю политику давления на Россию, которая так и не дала результатов. Он также назвал позицию европейской стороны по сохранению санкций против Москвы недальновидной, ведь РФ принимает те или иные решения не из-за санкций.

«Надо пересматривать формулу «диалога с позиции силы». Никакого «диалога с позиции силы» с Россией не будет. Или это будет фиктивный диалог, который не приведет ни к каким результатам», — резюмировал Пушков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пушков #политика #общество

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