Пушков предложил НАТО и ЕС пересмотреть отношение к РФ с позиции силы

Евросоюзу и НАТО следует пересмотреть формулу отношений с РФ, предполагающую «диалог с позиции силы». Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков во вторник, 8 октября.

Пушков в ходе международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» напомнил позицию НАТО, согласно которой с Россией следует вести себя с позиции силы. Сенатор раскритиковал такую формулу, назвав ее порочной и обманной.

«Никакого диалога вменяемого у нас с НАТО нет», — заметил он.

Пушков отметил, что периодически совет Россия-НАТО собирается на невысоком уровне, но такие встречи не влияют положительно на ситуацию. Сенатор предложил пересмотреть такую формулу.

По мнению политика, НАТО и ЕС должны изменить пятилетнюю политику давления на Россию, которая так и не дала результатов. Он также назвал позицию европейской стороны по сохранению санкций против Москвы недальновидной, ведь РФ принимает те или иные решения не из-за санкций.