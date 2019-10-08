Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе. Об этом заявил глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

По его словам, планируются встречи как на этой неделе, так и позднее. На ближайших переговорах Минск и Москва определят стоимость природного газа для Белоруссии на будущий год после того, как будут готовы интеграционные дорожные карты. Министр энергетики Белоруссии отметил, что Минск сейчас как раз занимается разработкой и подготовкой карт.

Власти Белоруссии также заявляют, что надеются на снижение импорта природного газа из РФ в связи с тем, что в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию Белорусскую АЭС.

Ранее Россия заявила, что не будет менять законодательство для расширения списка поставщиков газа на Украину.