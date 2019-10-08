Заворотнюк могли отправить на паллиативную терапию, предположил врач-онколог

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов прокомментировал выписку актрисы Анастасии Заворотнюк телеканалу «Звезда» во вторник, 8 октября.

По словам Долгополова, врачи выписывают онкобольных пациентов только в двух случаях: если требуется сделать перерыв в лечении или оказываемая терапия не дает должного эффекта. Второй вариант предполагает, что больного отправляют домой на паллиативную терапию.

Специалист подчеркнул, что если диагноз глиобластома, о котором ранее писали СМИ, настоящий, а хирургическое вмешательство невозможно, то прогнозы для актрисы неутешительны.

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники. Об этом писала «Комсомольская правда».

Слухи о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились после заявления продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который сообщил, что у актрисы якобы диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. При этом он не уточнил, откуда располагает информацией. Семья актрисы не подтверждает и не опровергает слухи о смертельной болезни.