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14:22   8 Октября 2019
Россия

Заворотнюк могли отправить на паллиативную терапию, предположил врач-онколог

Заворотнюк могли отправить на паллиативную терапию, предположил врач-онколог

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов прокомментировал выписку актрисы Анастасии Заворотнюк телеканалу «Звезда» во вторник, 8 октября. 

По словам Долгополова, врачи выписывают онкобольных пациентов только в двух случаях: если требуется сделать перерыв в лечении или оказываемая терапия не дает должного эффекта. Второй вариант предполагает, что больного отправляют домой на паллиативную терапию. 

Специалист подчеркнул, что если диагноз глиобластома, о котором ранее писали СМИ, настоящий, а хирургическое вмешательство невозможно, то прогнозы для актрисы неутешительны. 

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники. Об этом писала «Комсомольская правда». 

Слухи о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились после заявления продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который сообщил, что у актрисы якобы диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. При этом он не уточнил, откуда располагает информацией. Семья актрисы не подтверждает и не опровергает слухи о смертельной болезни. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #заворотнюк

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