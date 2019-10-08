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14:07   8 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, субсидии выделят лишь на полеты в направлении европейских стран. 

По словам грузинского премьера, прямые рейсы являются самым быстрым и эффективным инструментом для увеличения туристического потока в Грузию. При этом формы субсидирования должны быть для властей коммерчески интересными, отметил Гахария. 

Ранее директор «Объединения аэропортов Грузии» Георгий Чоговадзе заявил, что страна надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией. По его словам, отмена прямых перелетов существенно сказалась на туристическом потоке. Авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в июле 2019 года. Причиной стали антироссийские митинги в Тбилиси. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #туризм #грузия #авиасообщение #общество

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