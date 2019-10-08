Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, субсидии выделят лишь на полеты в направлении европейских стран.

По словам грузинского премьера, прямые рейсы являются самым быстрым и эффективным инструментом для увеличения туристического потока в Грузию. При этом формы субсидирования должны быть для властей коммерчески интересными, отметил Гахария.

Ранее директор «Объединения аэропортов Грузии» Георгий Чоговадзе заявил, что страна надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией. По его словам, отмена прямых перелетов существенно сказалась на туристическом потоке. Авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в июле 2019 года. Причиной стали антироссийские митинги в Тбилиси.