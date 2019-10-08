Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства. В приветственной телеграмме президент подчеркнул, как важно, что разные народы на протяжении столетий живут в России в мире и согласии.

«Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия – наша гордость и общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим поколениям», — считает Путин.

По словам российского лидера, весьма символично, что форум проходит в столице Югры. Ханты-Мансийский автономный округ, по мысли президента, по праву считается одним из ведущих центров отечественного топливно-энергетического комплекса. На сегодняшний день в Югре проживают представители 124 национальностей. Все они когда-то приехали в регион, чтобы осваивать месторождения нефти и газа, строить новые города.

Кроме того, Путин уверен, что форум пройдет успешно. В его рамках запланировано много мероприятий: круглые столы, конференции, тематические встречи и т.д.