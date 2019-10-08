Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

Трехсторонняя миссия ООН — АС — ЕС на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Центральноафриканскую Республику положительно оценила прогресс, достигнутый в стране в рамках Хартумского соглашения.

Отмечается, что число инцидентов значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, но предстоит еще много работы.

Совместная миссия, состоящая из представителей Африканского союза, ООН и Евросоюза, прибыла в ЦАР в поддержку реализации мирного соглашения, которое было подписано между властями африканской республики и вооруженными группировками в феврале 2019 года.

В состав делегации вошли комиссар Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги, заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа и глава Европейской службы внешних связей Европейского союза (ЕС) по Африке Коен Варваеке.

Напомним, в Центральноафриканской Республике на протяжении нескольких лет продолжалась гражданская война, но в августе 2018 года при поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.