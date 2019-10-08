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13:44   8 Октября 2019
Россия

Новым главой ФСИН стал Александр Калашников

Новым главой ФСИН стал Александр Калашников

Федеральную службу исполнения наказаний возглавил Александр Калашников. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Ранее Александр Калашников возглавлял УФСБ по республике Коми с 2011 до 2017 года. В органах безопасности работает 32 года. Карьеру начинал на посту оперуполномоченного, затем занял должность заместителя руководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ.

Предыдущего директора ФСИН Геннадия Корниенко освободили от должности в минувший четверг, 3 октября, по указу президента РФ Владимира Путина. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #фсин

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