Федеральную службу исполнения наказаний возглавил Александр Калашников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее Александр Калашников возглавлял УФСБ по республике Коми с 2011 до 2017 года. В органах безопасности работает 32 года. Карьеру начинал на посту оперуполномоченного, затем занял должность заместителя руководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ.

Предыдущего директора ФСИН Геннадия Корниенко освободили от должности в минувший четверг, 3 октября, по указу президента РФ Владимира Путина. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 года.