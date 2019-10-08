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13:48   8 Октября 2019
Россия

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для всех с 2020 года

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для всех с 2020 года

Туалеты на всех 344 российских железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станут бесплатными с 1 января 2020 года. Об этом сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) Георгий Геворкян во вторник, 8 октября.

За вход в туалеты не нужно будет платить на всех вокзалах, которыми управляет ДЖВ. Причина такого решения — регулярные жалобы граждан на стоимость услуг туалетов. Кроме того, 87 вокзалов показали убыточность такой услуги.

Сейчас пассажиры могут бесплатно воспользоваться санитарной комнатой на вокзале, если у них есть билет на поезд, который пришел не более часа назад, еще стоит на станции или же отправится в ближайшие три часа. Также есть перечень льготников, которые могут посещать туалеты на вокзалах без оплаты и билета.

Сейчас для обеспечения чистоты и комфорт для посетителей разрабатываются индивидуальные технологические карты проведения уборочных мероприятий, отметили в ДЖВ.

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Автор: Арсений Аскольский
#вокзал #туалеты

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