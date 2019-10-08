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13:42   8 Октября 2019
Россия

Военнослужащие РФ на Крайнем севере получили вооружение и военную технику

Военнослужащие РФ на Крайнем севере получили вооружение и военную технику

Воинские части и организации, расположенные в районах Крайнего севера и в отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, получили вооружение, технику и топливо. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что военнослужащим были доставлены более 100 тысяч тонн различных материальных средств. Для доставки были привлечены 67 морских и речных судов, 18 единиц военно-транспортной авиации, 127 автомобилей.

Кроме того, по словам Шойгу, были созданы сверхнормативные запасы котельного топлива из расчета: твердого — на 79 суток, жидкого — на 58 суток. Всего этого хватит до следующей навигации 2020 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#армия #шойгу #дальний восток

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