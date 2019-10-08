Навальный отправился в Польшу торговать Родиной на Форуме Немцова

Скандально известный блогер Алексей Навальный во вторник, 8 октября, прибыл в Польшу на Форум Бориса Немцова. Мероприятие будет проходить 9-10 октября в Варшаве. Об этом сообщают «Народные новости».

Судя списку приглашенных на форум персон, Навальный явно собирается найти на площадке новых спонсоров. Ведь на сегодняшний день это одно из самых актуальных антироссийских мероприятий в мире.

Каждый год форум проводят за пределами РФ Фондом Бориса Немцова, который и вовсе учредили в Германии. В совет фонда входят известный антироссийской деятельностью беглый олигарх Михаил Ходорковский и его сподручный, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, американский дипломат, специалист по цветным революциям Майкл Макфол и другие либералы из России и заграницы.

В этом году мероприятие посетят также заместитель министра иностранных дел Польши Мацея Ланга, заместитель главы миссии Великобритании в Польше Джейсон Райнберг, а также Бернд Шлемер и Катарина Шрайнер из Свободной демократической партии ФРГ.

Россию же на этом форуме представят: основатель ФБК Алексей Навальный, Владимир Милов и организатор незаконных беспорядков в Москве мундеп Юлия Галямина. Модератором форума станет дочь Немцова Жанна, которая давно эмигрировала в Германию и работает в Deutsche Welle, отметившего на вмешательстве в российские внутриполитические процессы летом этого года в ходе незаконных митингов.

По мнению экспертов, форумы Немцова являются удобной площадкой для российской оппозиции, которой необходимо искать спонсоров на Западе. Соответствующим мнением поделился российский журналист, писатель Армен Гаспарян.

«Идеальная схема для бесконтрольного финансирования, потому что все прекрасно понимают, что на Фонд Немцова заряжены еще разнообразнейшие НКО западные, все они это дело финансируют. Соответственно, эти деньги нужно осваивать каким-то образом», — поясняет Гаспарян.

Навальный по вполне объяснимым причинам такие мероприятия не пропускает, приезжая туда в буквальном смысле как работу. Ведь от это напрямую завит его материальное благосостояние и возможность дальше тратить баснословные суммы на фешенебельных курортах с семьей.

Контакты блогера с западными заказчиками известны всем давно. Будучи молодым и амбициозным, Навальный стал известен лишь после учебы на курсах в Йеле, где, как известно, готовят специалистов по организации цветных революций.

В интервью НТВ известный российский журналист Леся Рябцева Навальный без поддержки со стороны — политический импотент. Она изумилась, что до сих пор ни у кого не появилось желания разобраться, как простой адвокат смог открыть свой так называемый фонд.

«Ведь Навальный умудряется как-то содержать очень большую команду сторонников. У него откуда-то есть деньги, чтобы покупать для своего Фонда замечательных политологов. Более того, на Алексея работают специалисты из США, которые помогают ему проводить расследования и делать по ним материалы», — заметила журналист.

«Услугами» Навального активно пользуются не только на Западе, но и в России. Одними из первых блогера «купили» бизнесмены «Альфа-групп», наладив с ним тесные контакты сразу после позвращения из Йеля. В их числе – Михаил Фридман и Герман Хан. Позже к ним присоединились и другие российские олигархи, большинство из которых имеют либеральные взгляды. Эти люди плотно связаны с Западом. Благодаря «расследованиям» Навального они пытаются вставлять палки в колеса своим конкурентам.

Подтверждение того, что все усилия блогер тратит не на «Прекрасную Россию будущего», а на интересы сторонних лиц появилось, когда журналисты обратили внимание на связь поступлений биткоинов и активности Навального в виде серии митингов или громких расследований и т.д. Единовременные крупные вливания средств, происходившие прямо перед и сразу после выхода «расследований», не дают в этом усомниться.

Не вызывает сомнений и то, что скандально известный блогер очень надеется на форум в Варшаве, ведь в последнее время блогер испытывает трудности – он стремительно теряет репутационные очки, а его митинги становятся совсем непопулярны. Очевидно, что западные заказчики ждут от своего ставленника большего, а потому новые связи и спонсоры Навальному сейчас крайне нужны.