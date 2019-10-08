Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

 Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства

Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства
Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

 Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

 Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

 Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства

Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства
Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

 Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

 Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
13:26   8 Октября 2019
Россия

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов по сравнению с этим же месяцем в 2018 году. Об этом сообщили российские туроператоры, которые закрыли продажи на осень на курорты Турции из-за стопроцентной загруженности местных отелей, передает «Интерфакс».

По данным туроператоров, в октябре в Турции хорошая погода, уже нет жары, а ряд российских школьников находится на каникулах в начале месяца, поэтому спрос на путевки очень высок. При этом многие россияне заранее покупали туры именно на октябрь, отмечают туроператоры. На первую половину октября все отели Антальи на сто процентов проданы, туров туда больше нет. 

Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов

Отмечается, что в целом интерес к путевкам на турецкие курорты повысился у разных российских туроператоров от 5 до 20 процентов. При этом туроператоры говорят, что готовы поставить на Турцию дополнительные самолеты, но мест в отелях от этого не прибавится, ведь они полностью загружены. При этом много туристов остались без путевок, так как до последнего ждали снижения цен и «горящих туров», но этого не случилось. 

За 8 месяцев этого года Турцию посетило 4,8 миллиона туристов из России. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #туризм #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...