Спрос на туры из России в Турцию в октябре вырос на 20 процентов по сравнению с этим же месяцем в 2018 году. Об этом сообщили российские туроператоры, которые закрыли продажи на осень на курорты Турции из-за стопроцентной загруженности местных отелей, передает «Интерфакс».

По данным туроператоров, в октябре в Турции хорошая погода, уже нет жары, а ряд российских школьников находится на каникулах в начале месяца, поэтому спрос на путевки очень высок. При этом многие россияне заранее покупали туры именно на октябрь, отмечают туроператоры. На первую половину октября все отели Антальи на сто процентов проданы, туров туда больше нет.

Отмечается, что в целом интерес к путевкам на турецкие курорты повысился у разных российских туроператоров от 5 до 20 процентов. При этом туроператоры говорят, что готовы поставить на Турцию дополнительные самолеты, но мест в отелях от этого не прибавится, ведь они полностью загружены. При этом много туристов остались без путевок, так как до последнего ждали снижения цен и «горящих туров», но этого не случилось.

За 8 месяцев этого года Турцию посетило 4,8 миллиона туристов из России.