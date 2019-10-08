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14:48   8 Октября 2019
Весь мир

Меркель заявила, что не согласится на условия Джонсона по выходу из ЕС

Меркель заявила, что не согласится на условия Джонсона по выходу из ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не готова согласиться с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на его условия по выходу страны из Евросоюза.

Как сообщает во вторник политический обозреватель Би-би-си Лор Кюнссберг, Меркель отвергла план Лондона по Brexit, заявив Джонсону, что сделка по Brexit будет заключена лишь при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС.

Обозреватель пишет в своем Twitter, что, несмотря на проделанный Лондоном «большой путь», переговоры в Брюсселе по выходу Великобритании из Евросоюза близки к срыву. В ответ Борис Джонсон заявил Меркель, что подобные требования Берлина по сути делают достижение сделки невозможным.

Меркель заявила, что не согласится на условия Джонсона по выходу из ЕС

Напомним, на прошлой неделе Борис Джонсон представил новый план по Brexit, который предполагает, что Северная Ирландия по истечении переходного периода покинет таможенный союз ЕС, а на всем острове будет введен особый таможенный режим для всех групп товаров. Таким образом планы Евросоюза оставить Северную Ирландию частью единого рынка и таможенного союза ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся, каким образом будет обеспечиваться прозрачность ирландской границы после выхода Великобритании из Евросоюза, полностью противоречит плану, представленному Борисом Джонсоном.

Меркель заявила, что не согласится на условия Джонсона по выходу из ЕС

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #великобритания #меркель #политика #джонсон #весь мир #сделка по brexit

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