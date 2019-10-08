Кириенко рассказал, как «Лидеры России» справились с жуликами в интернете

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной открытию конкурса «Лидеры России 2020», рассказал о том, как организаторы противодействуют мошенникам в интернете.

«В интернете появилась куча жуликов, которые за деньги предлагают помочь пройти тесты «Лидеров России». В первом сезоне мы делали выборочный ретест, сейчас стопроцентный ретест», — сказал Кириенко.

Организаторы ставят перед собой задачу провести прозрачный и честный конкурс будущих управленцев. Конкуренция присутствует как среди заказчиков, так и среди участников.

«Лидеры России» — это проект НКО «Россия — страна возможностей», и проводится по поручению президента страны Владимира Путина. Цель конкурса — создать социальные лифты для активных граждан. Регистрация участников стартовала 8 октября. В новом сезоне «Лидеров России» добавились направления «Финансы и технологии», «Здравоохранение» и «Наука».