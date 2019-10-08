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 Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

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Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
13:24   8 Октября 2019
Россия

Число молодых ученых в России выросло в полтора раза за десять лет

Число молодых ученых в России выросло в полтора раза за десять лет

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что количество молодых ученых до 39 лет в России выросло в полтора раза за 10 лет. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной третьему сезону конкурса «Лидеры России» во вторник, 8 октября.

«У нас количество научных работников, исследователей до 39 лет выросло в полтора раза. То есть разговоры о том, что у нас вся наука — это люди пенсионного возраста, опять же сильно преувеличены», — подчеркнул Фурсенко.

По его словам, получить шанс попробовать себя в качестве управленца в сфере науки должны все, кому это интересно. Однако управленцу, не погруженному в науку, будет очень сложно. Фурсенко объяснил, что это специфичная сфера, потому что ученые справедливо хотят, чтобы управленец понимал ценность и сложность их работы.

Ранее замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что в новом сезоне «Лидеров России» появится отдельное направление для молодых ученых — «Наука и образование».

Конкурс «Лидеры России» направлен на развитие системы социальных лифтов в стране. Проект помогает найти, развивать и поддерживать перспективных руководителей с высоким уровнем лидерских качеств. Конкурс реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Арсений Аскольский
#ученые #фурсенко #лидеры россии

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