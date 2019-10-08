Глава Минобрнауки опроверг данные об оттоке специалистов из России

Глава Минобрнауки Михаил Котюков опроверг данные об оттоке специалистов из России. По его словам, масштабы этого вопроса явно преувеличены.

Министр образования и науки отметил, что статистика показывает отток, но если смотреть на информацию детально, то в графе тех, кто «выехал из РФ с высшим образованием» указаны и те люди, которые приезжали в нашу страну именно за его получением. Котюков отметил, что в документах так и указано, что люди уехали из РФ после получения образования к месту постоянного пребывания.

Михаил Котюков также заявил, что власти рассчитывают на увеличение количества тех, кто приезжает в нашу страну для обучения в вузах. Цифра может увеличиться в два раза, отметил он. Кроме того, в нашей стране необходимо развивать условия для комфортных занятий различными научными исследованиями, считает глава Минобрнауки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования.