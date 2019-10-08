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13:09   8 Октября 2019
Россия

Глава Минобрнауки опроверг данные об оттоке специалистов из России

Глава Минобрнауки опроверг данные об оттоке специалистов из России

Глава Минобрнауки Михаил Котюков опроверг данные об оттоке специалистов из России. По его словам, масштабы этого вопроса явно преувеличены. 

Министр образования и науки отметил, что статистика показывает отток, но если смотреть на информацию детально, то в графе тех, кто «выехал из РФ с высшим образованием» указаны и те люди, которые приезжали в нашу страну именно за его получением. Котюков отметил, что в документах так и указано, что люди уехали из РФ после получения образования к месту постоянного пребывания. 

Михаил Котюков также заявил, что власти рассчитывают на увеличение количества тех, кто приезжает в нашу страну для обучения в вузах. Цифра может увеличиться в два раза, отметил он. Кроме того, в нашей стране необходимо развивать условия для комфортных занятий различными научными исследованиями, считает глава Минобрнауки. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #образование #минобрнауки

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