Россия продолжит создавать технологически независимую военную технику

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что программам импортозамещения уделяется приоритетное внимание в рамках гособоронзаказа. Речь об этом зашла во вторник, 8 октября, на селекторном совещании в военном ведомстве.

Министр подчеркнул, что Россия будет разрабатывать технологически независимую систему вооружения, несмотря на то, останутся западные санкции или нет.

Ранее глава государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, начавшийся пять лет назад, идет. За это время удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.