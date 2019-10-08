Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

 Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства

Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства
Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

 Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

 Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

Россия и Белоруссия проведут переговоры по газу на этой неделе

 Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства

Путин поприветствовал участников Всероссийского форума национального единства
Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

 Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

Миссия АС-ООН-ЕС оценила прогресс, достигнутый ЦАР в рамках Хартумского соглашения

 Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
13:05   8 Октября 2019
Россия

Россия продолжит создавать технологически независимую военную технику

Россия продолжит создавать технологически независимую военную технику

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что программам импортозамещения уделяется приоритетное внимание в рамках гособоронзаказа. Речь об этом зашла во вторник, 8 октября, на селекторном совещании в военном ведомстве.

Министр подчеркнул, что Россия будет разрабатывать технологически независимую систему вооружения, несмотря на то, останутся западные санкции или нет.

Ранее глава государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, начавшийся пять лет назад, идет. За это время удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #шойгу #вооружение #армия и опк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...