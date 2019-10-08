Шойгу заявил, что доля нового оружия в РФ по итогам года вырастет до 68%

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что доля нового оружия и техники в Вооруженных силах РФ по итогам года вырастет до 68%. На перевооружение выделено более 1,5 триллиона рублей.

План выполняется быстрее, чем в оборонном ведомстве рассчитывали изначально. Ранее говорилось, что к концу года доля нового оружия и техники вырастет до 67%.

На селекторном совещании Шойгу отметил, что из более чем 1,5 триллионов, выделенных на эти цели, свыше 70% направлено на серийные закупки современного вооружения и техники. По словам министра, сейчас армия получила более 2300 единиц новой и модернизированной техники.

По сравнению с 2018 годом, темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7%, отметил Шойгу.