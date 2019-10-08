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13:01   8 Октября 2019
Россия

Количество лесничих может увеличиться вдвое к 2022 году

Количество лесничих может увеличиться вдвое к 2022 году

Минприроды предложило увеличить число лесничих в России с 22 тысяч человек до 40 тысяч к 2022 году. Об этом сказано в проекте постановления правительства, размещенном во вторник на портале правовой информации.

Изменения касаются постановления правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства». 

Отмечается, что для исполнения норматива патрулирования лесов численность инспекторов должна составить 40 216 штатных единиц, однако пока она составляет 22 тысячи человек. 

«Показатель достижения норматива численности государственных лесных инспекторов по состоянию на 1 июня 2019 года — 22 123 штатные единицы», — говорится в документе.

Для того, чтобы обеспечить работу 18093 новых сотрудников, требуется дополнительное финансирование в объеме 10,5 миллиарда рублей, уточняется в документе. Расходы на обеспечение работы одного лесничего составят 614 тысяч рублей в год. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лес #минприроды #лесные пожары

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