ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году. Соответствующие данные привел во вторник на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в текущем году более 1,5 трлн рублей выделено на перевооружение армии и флота.
«Более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники», — отметил министр.
Шойгу подчеркнул, что по основным образцам планы закупок и модернизации уже выполнены на 47%. При этом, темп поставок высокотехнологичного оружия в РФ вырос на 6,7%.