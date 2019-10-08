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13:00   8 Октября 2019
Россия

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году

Свыше 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году. Соответствующие данные привел во вторник на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в текущем году более 1,5 трлн рублей выделено на перевооружение армии и флота.

«Более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники», — отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что по основным образцам планы закупок и модернизации уже выполнены на 47%. При этом, темп поставок высокотехнологичного оружия в РФ вырос на 6,7%.

 

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Автор: Алла Ларионова
#шойгу #вс рф #военная техника

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