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 Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ

Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году
Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

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 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

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12:43   8 Октября 2019
Россия

Коллекцию одежды Putin Team с героями российских мультфильмов представили в Москве

Коллекцию одежды Putin Team с героями российских мультфильмов представили в Москве

Коллекцию одежды Putin Team с героями российских мультфильмов представили в Москве. Капсульную линию создала компания Aizel. 

На изделиях изображены известные герои советских мультфильмов: «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Шайбу!». Художник Александр Сергеенко создал принт с изображением Владимира Путина на фоне поля из ромашек. Кроме того, при создании принтов использовались архивные рисунки прошлого столетия. По словам пиар-директора компании Aizel Артура Ефремова, коллекция рассчитана на молодежь. 

Капсульную линию представили в Pop-up пространстве в Москве на Большой Дмитровке, передает РИА Новости. Магазин открыли в понедельник, 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина. Толстовки стоят пять тысяч рублей, майки — от двух до трех с половиной тысяч рублей. В первые же полчаса работы магазина посетители раскупили все подушки с принтами. 

Напомним, в день рождения Владимира Путина в Москве представили кулинарную книгу со вкусной и здоровой политике

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #putin team

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