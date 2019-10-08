Коллекцию одежды Putin Team с героями российских мультфильмов представили в Москве. Капсульную линию создала компания Aizel.

На изделиях изображены известные герои советских мультфильмов: «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Шайбу!». Художник Александр Сергеенко создал принт с изображением Владимира Путина на фоне поля из ромашек. Кроме того, при создании принтов использовались архивные рисунки прошлого столетия. По словам пиар-директора компании Aizel Артура Ефремова, коллекция рассчитана на молодежь.

Капсульную линию представили в Pop-up пространстве в Москве на Большой Дмитровке, передает РИА Новости. Магазин открыли в понедельник, 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина. Толстовки стоят пять тысяч рублей, майки — от двух до трех с половиной тысяч рублей. В первые же полчаса работы магазина посетители раскупили все подушки с принтами.

Напомним, в день рождения Владимира Путина в Москве представили кулинарную книгу со вкусной и здоровой политике.