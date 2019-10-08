Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ

Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков. По его словам, рабочий день президента во вторник, 8 октября, сместится на вторую половину дня и закончится позже обычного. О темах, которые Владимир Путин обсудит с членами Совета безопасности России, журналистов проинформируют позже.

Также Песков добавил, что на среду, 9 октября, у президента запланирована встреча с членами правительства, по которой также будет выпущен традиционный анонс.