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Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

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 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
12:34   8 Октября 2019
Россия

Песков заявил, что идеи подключить США к «нормандскому формату» не находят поддержки

Песков заявил, что идеи подключить США к «нормандскому формату» не находят поддержки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точка зрения о виртуальном подключении США к «нормандскому формату» по Украине не находит поддержки. Об этом сообщает ФАН во вторник, 8 октября.

Представитель Кремля подчеркнул, что основные усилия урегулирования лежат в именно в этом формате, альтернативы ему нет. При этом он не исключил американского влияния.

«Но США могут использовать свое влияние на Киев, чтобы он выполнял свои договоренности», — подчеркнул Песков.

«Нормандский формат» (или «нормандская четверка») был создан для урегулирования ситуации на востоке Украине в 2015 году. В нее входят лидеры Германии, России, Украины и Франции.

Сейчас стороны согласовывают даты саммита.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #нормандская четверка

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