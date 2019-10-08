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Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

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 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
12:26   8 Октября 2019
Россия

Поздравления Путина с днем рождения от Трампа и Зеленского в Кремле пока не видели

Поздравления Путина с днем рождения от Трампа и Зеленского в Кремле пока не видели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели поздравлений со стороны глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ФАН во вторник, 8 октября.

«Вчера до конца дня я не видел их. Либо их не было, либо они могли поступить позже», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что не знает наверняка,так как иногда по дипломатическим каналам информация может поступать с задержкой.

«А может и вообще не поступить», — добавил он.

Напомним, накануне, 7 октября, российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 67 лет.

 

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Автор: Алла Ларионова
#песков #трамп #день рождения #день рождения путина #зеленский

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