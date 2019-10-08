Поздравления Путина с днем рождения от Трампа и Зеленского в Кремле пока не видели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели поздравлений со стороны глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ФАН во вторник, 8 октября.

«Вчера до конца дня я не видел их. Либо их не было, либо они могли поступить позже», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что не знает наверняка,так как иногда по дипломатическим каналам информация может поступать с задержкой.

«А может и вообще не поступить», — добавил он.

Напомним, накануне, 7 октября, российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 67 лет.