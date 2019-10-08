Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе идет между Россией и Украиной, пишет Федеральное агентство новостей.

«Мы не видели такого заявления Лукашенко. Но здесь можно только не согласиться с таким заявлением», — отметил Песков.

Он подчеркнул, то, что происходит в Донбассе — это внутриукраинский конфликт. Россия не является его стороной.