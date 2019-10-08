Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу заявил, что доля нового оружия в РФ по итогам года вырастет до 68%

Шойгу заявил, что доля нового оружия в РФ по итогам года вырастет до 68%

 Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ

Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году
Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
Шойгу заявил, что доля нового оружия в РФ по итогам года вырастет до 68%

Шойгу заявил, что доля нового оружия в РФ по итогам года вырастет до 68%

 Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ

Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году
Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
12:32   8 Октября 2019
Россия

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте в Донбассе

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе идет между Россией и Украиной, пишет Федеральное агентство новостей.

«Мы не видели такого заявления Лукашенко. Но здесь можно только не согласиться с таким заявлением», — отметил Песков.

Он подчеркнул, то, что происходит в Донбассе — это внутриукраинский конфликт. Россия не является его стороной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #донбасс #песков #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...