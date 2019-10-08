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12:36   8 Октября 2019
Россия

Песков назвал отставки губернаторов в регионах нормальным процессом

Песков назвал отставки губернаторов в регионах нормальным процессом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки. Об этом он сообщил 8 октября, отвечая на вопрос журналистов о возможной новой волне отставок глав регионов, пишет Федеральное агентство новостей. 

По словам официального представителя Кремля, о кадровых перестановках никогда не говорится заранее. 

«Происходит ротация, обновление корпуса губернаторов — это нормальный процесс, он будет происходить и дальше. Конкретных имен называть я бы не стал», — уточнил он. 

Ранее издание «Коммерсант», ссылаясь на близкие к администрации президента источники, писало, что во второй половине октября ожидается волна губернаторских отставок, которая якобы затронет регионы, где в следующем годы пройдут выборы глав. При этом правительство Ростовской области уже опровергло отставку губернатора региона Василия Голубева, которого «Коммерсант» упомянул в списке.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #губернатор #политика #общество #кадровые перестановки

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