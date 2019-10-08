Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии
Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации в Сирии, но на данный момент Вашингтон никого не уведомил о выводе своего военного контингента с территории арабской республики.
Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что ранее Соединенные штаты делали заявления о выводе своих войск из других стран, но сейчас такой информации не поступало.
«Нет, никто не уведомил. Но мы не знаем в точности, выводятся ли войска США или нет. Раньше тоже были такие заявления о выводе войск (из других частей мира). Мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации», - добавил Песков, слова которого приводит ФАН.