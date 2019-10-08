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12:27   8 Октября 2019
Весь мир

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации в Сирии, но на данный момент Вашингтон никого не уведомил о выводе своего военного контингента с территории арабской республики.

Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что ранее Соединенные штаты делали заявления о выводе своих войск из других стран, но сейчас такой информации не поступало.

«Нет, никто не уведомил. Но мы не знаем в точности, выводятся ли войска США или нет. Раньше тоже были такие заявления о выводе войск (из других частей мира). Мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации», - добавил Песков, слова которого приводит ФАН.

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Автор: Александр Люблинский
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