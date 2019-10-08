Голикова рассказала о преимуществах женщин-руководителей перед мужчинами

На пресс-конференции, посвященной открытию конкурса «Лидеры России 2020», зампред правительства РФ Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, заявила о нехватке врачей-управленцев, а также рассказала о преимуществах женщин-руководителей перед мужчинами, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«В первый свой год наставничества я выбрала девушек. — рассказала Голикова. — Это не по блату. Мы вслепую читаем анкеты. А только потом начинаем понимать, кто это. В этот раз у меня молодой человек, который близок к медицине. Сегодня в здравоохранении и науки находятся 3,7 млн наших граждан. Врачей-организаторов всего один процент. Это означает, что у нас сильно замедлена ротация кадров, отрасли испытывает нужду во врачах-управленцах».

Новый этап модернизации здравоохранения и науки в России, по словам Голиковой, подразумевает создание в регионах специализированных центров подготовки «мирового уровня». Пять таких научных центров стартовали в 2019 году в субъектах РФ.

«Нам очень важно, чтобы пришли перспективные специалисты с горящими глазами», — сказала Голикова.

Распределить должности в научных и образовательных организациях предполагается в том числе и среди 1150 молодых управленцев. При этом Голикова делает ставку на женщин.