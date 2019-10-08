Кремль не располагает новой информацией по действиям США и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой новой информации по действиям США и Турции на территории Сирии. Об этом сообщает ФАН во вторник, 8 октября.

«Контактов на эту тему у нас не было», — заявил представитель Кремля.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Ее целью станет очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов, создание в регионе зоны безопасности, а также для размещения сирийских беженцев.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если в ходе операции Анкара «выйдет за рамки дозволенного». В этот же день глава Белого дома писал в Twitter о намерении США выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии.