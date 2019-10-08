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Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году
Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
12:15   8 Октября 2019
Россия

Кремль не располагает новой информацией по действиям США и Турции в Сирии

Кремль не располагает новой информацией по действиям США и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой новой информации по действиям США и Турции на территории Сирии. Об этом сообщает ФАН во вторник, 8 октября.

«Контактов на эту тему у нас не было», — заявил представитель Кремля.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Ее целью станет очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов, создание в регионе зоны безопасности, а также для размещения сирийских беженцев.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если в ходе операции Анкара «выйдет за рамки дозволенного». В этот же день глава Белого дома писал в Twitter о намерении США  выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков

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