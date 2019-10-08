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Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

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12:16   8 Октября 2019
Россия

Кремль согласен с тем, что многие чиновники в мире скрывают пророссийскую позицию по Крыму

Кремль согласен с тем, что многие чиновники в мире скрывают пророссийскую позицию по Крыму

Кремль согласен с тем, что многие чиновники в мире скрывают пророссийскую позицию, когда дело касается Крыма. Об этом 8 октября, во вторник, заявил ФАН пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты, задавая вопрос, отметили, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на австрийском форуме напомнил, что Крым раньше уже был частью РСФСР, а до этого — Российской империи. И добавил, что свободно сможет комментировать тему принадлежности полуострова, когда выйдет на пенсию.

В связи с эти Пескову задали вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что многие чиновники в мире вынуждены скрывать свою пророссийскую позицию, когда дело касается данного региона.

«Есть», — заявил представитель Кремля.

 

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Автор: Алла Ларионова
#крым #песков

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