Кремль согласен с тем, что многие чиновники в мире скрывают пророссийскую позицию по Крыму

Кремль согласен с тем, что многие чиновники в мире скрывают пророссийскую позицию, когда дело касается Крыма. Об этом 8 октября, во вторник, заявил ФАН пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты, задавая вопрос, отметили, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на австрийском форуме напомнил, что Крым раньше уже был частью РСФСР, а до этого — Российской империи. И добавил, что свободно сможет комментировать тему принадлежности полуострова, когда выйдет на пенсию.

В связи с эти Пескову задали вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что многие чиновники в мире вынуждены скрывать свою пророссийскую позицию, когда дело касается данного региона.