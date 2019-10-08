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Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

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 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
12:22   8 Октября 2019
Весь мир

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Президент США Дональд Трамп делал «весьма позитивные» заявления относительно возможного сотрудничества с Россией, однако на деле позиция Вашингтона расходится с риторикой главы государства.

Об этом во вторник заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Журналисты спросили, что думают в Кремле о критике, которой подвергается американский президент Дональд Трамп за свое дружелюбие по отношению к РФ.

«Мы знаем с вами, что у Трампа были весьма позитивные заявления по поводу сотрудничества с Россией - он заявлял, что США могут «поладить» с Россией. Но смысл этой фразы не раскрыт до сих пор: реальные шаги Вашингтона расходятся со словами Трампа», - приводит Федеральное агентство новостей (ФАН) ответ Пескова.

Далее, отвечая на вопрос, чем можно объяснить такое расхождение слов Трампа с действительностью, Песков указал на то, что в Вашингтоне происходят сложные и противоречивые процессы.

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Автор: Александр Люблинский
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