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12:21   8 Октября 2019
Россия

Песков заявил, что подготовиться к «нормандской встрече» будет непросто

Песков заявил, что подготовиться к «нормандской встрече» будет непросто

Россия заинтересована, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 октября, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Во вторник в ходе пресс-конференции Песков подтвердил заинтересованность России в проведении встречи в «нормандском формате». Однако он уточнил, что к ней следует подготовиться. 

«Россия заинтересована в такой встрече. Но она должна быть хорошо подготовлена», — сказал он. 

Песков подчеркнул, что работа будет очень непростой, и вести ее будут помощники президента. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #общество

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