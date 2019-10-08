Песков заявил, что подготовиться к «нормандской встрече» будет непросто

Россия заинтересована, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник в ходе пресс-конференции Песков подтвердил заинтересованность России в проведении встречи в «нормандском формате». Однако он уточнил, что к ней следует подготовиться.

«Россия заинтересована в такой встрече. Но она должна быть хорошо подготовлена», — сказал он.

Песков подчеркнул, что работа будет очень непростой, и вести ее будут помощники президента.