Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США, заявили в Кремле

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Хотя, по его словам, есть опасения, что новая гонка возможна.

Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия имеет технологическое превосходство для обеспечения безопасности РФ и паритета в мире.

«Мы очень внимательно наблюдаем за действиями Вашингтона в плане разработки новых систем вооружений», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей.

Также представитель Кремля напомнил, что американские разработки новых ракет стали причиной договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон занимается созданием новых «гениальных» вооружений.