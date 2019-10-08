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 Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ

Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами СБ
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году
Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
12:17   8 Октября 2019
Россия

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США, заявили в Кремле

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США, заявили в Кремле

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Хотя, по его словам, есть опасения, что новая гонка возможна.

Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия имеет технологическое превосходство для обеспечения безопасности РФ и паритета в мире.

«Мы очень внимательно наблюдаем за действиями Вашингтона в плане разработки новых систем вооружений», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей. 

Также представитель Кремля напомнил, что американские разработки новых ракет стали причиной договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон занимается созданием новых «гениальных» вооружений

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #путин #песков #политика #трамп #весь мир

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